Полиция Поморья: водитель, спеши медленно

 4 декабря в полицию города Коряжмы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Лермонтова и Набережная им. Островского. По предварительным данным, водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем «Форд», при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. В результате аварии пешеход получил различные ушибы. Ему оказана разовая оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции напоминают, что пешеходный переход является местом повышенной опасности, где водитель обязан управлять транспортным средством с максимальной концентрацией внимания! При подъезде к «зебре» необходимо снизить скорость с таким расчетом, чтобы быть готовым остановиться и пропустить пешеходов. Правила запрещают на пешеходных переходах разворот и движение задним ходом, а на самом переходе и за 5 метров до него – остановку и стоянку транспортных средств.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора вы должны предоставить возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

Пешеходам следует быть внимательными! Приближаясь к дороге или пешеходному переходу, остановитесь и осмотритесь, пропустите приближающийся транспорт. Убедитесь, что водители вас видят и пропускают, и только после этого переходите проезжую часть. Пересекая дорогу, опасно отвлекаться на телефон и другие гаджеты, необходимо контролировать дорожную ситуацию, снять капюшон или убрать зонт, таким образом, чтобы обзор не был ограничен. 

05 декабрь 15:08 | : Происшествия

