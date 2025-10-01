В Онежском Поморье героически спасали туристов, попавших в шторм

Сегодня ночью на берег деревни Летняя Золотица выбрались туристы, которые попали в шторм и три дня не могли причалить к суше. Спасали туристов местные жители Летней Золотицы Александр Степаненко и Владимир Каменский и участковый госинспектор национального парка «Онежское Поморье» Виталий Лебедев.

«У лодки сломался двигатель, под парусом в шторм очень сложно идти. У яхты долго не получалось подойти к берегу. Мы наблюдали и были готовы прийти на помощь. Яхту пришлось уронить на бок. После смогли вытащить лодку гусеничным трактором колхоза», — рассказал Виталий Лебедев, госинспектор национального парка «Онежское Поморье».

Спасённых туристов — мужчин и девочку-подростка — обогрели и приютили в гостевом доме Парка. Они следовали из Соловков на Архангельск.

Напоминаем, что после закрытия сезона навигации находиться в море запрещено и смертельно опасно.