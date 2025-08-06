У алкогольной фирмы из Нарьян-Мара за долги отобрали кроссовер

Организация из г. Нарьян-Мара лишилась кроссовера из-за неоплаченного штрафа за продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Решением Арбитражного суда нарьян-марская организация привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии). В качестве наказания правонарушитель обязан был уплатить штраф в размере 1,5 млн. рублей.

В добровольном порядке организация штраф не оплатила, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району.

В рамках исполнительного производства обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника и списано около 300 тысяч рублей. После этого деньги на счет поступать перестали.

Судебный пристав установил, что за организацией зарегистрировано транспортное средство «SsangYong» 2023 года выпуска, которое обнаружили по адресу, где юрлицо осуществляет предпринимательскую деятельность. Кроссовер арестовали и изъяли.

У организации ещё есть возможность вернуть себе автомобиль. Для этого необходимо оплатить 1,3 млн. рублей. Это остаток задолженности вместе с исполнительским сбором за неисполнение решения суда в установленный законом срок. В противном случае кроссовер продадут с торгов.