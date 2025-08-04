Вверх
Убийцу собственных детей из Котласа суд признал невменяемой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для принятия решения о направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, жительнице города Котласа, уличенной в совершении общественно опасных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, заведомо находящимся в беспомощном состоянии).

 Следствием установлено, что 29 ноября 2024 года жительница Котласа, страдая психическим расстройством, пыталась утопить в ванной, наполненной водой, полуторагодовалого сына. 28 декабря 2024 года утром она утопила в ванной сына и трехлетнюю дочь, после чего нанесла детям удары молотком по голове и покинула квартиру.

 В отношении женщины проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой она страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемых ей деяний не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

 Постановление Архангельского областного суда не вступило в законную силу.


25 август 08:46 | : Происшествия

