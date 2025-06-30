Вверх
В Пинежье осужден вандал, вор и грабитель в одном лице

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора 43-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), п. «б» ч.2 и п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кражи). 

Следствием и судом установлено, что в ночь на 14 февраля 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, при помощи аэрозольной краски сделал надписи на памятнике и остановке общественного транспорта в селе Карпогоры.

Он же на протяжении нескольких дней в апреле текущего года незаконного проник в квартиру, в которой проживала пожилая женщина с сыном. Открыто похитил бутылку водки из продуктового магазина, украл мобильный телефон из жилища местного жителя, а также похитил денежные средства из молельного дома, вскрыв задвижку замка на входной двери при помощи отвертки.

В ходе допроса осужденный признал свою вину, принес извинения и возместил причиненный ущерб.

Приговором Пинежского районного суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы.

