Жительница Новодвинска пыталась зарезать своего кузена предметом гигиены

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 53-летнюю подсудимую виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с двоюродным братом, взяла бритвенное лезвие, подошла к сидящему на кресле мужчине со стороны спины, и, пользуясь тем, что потерпевший не наблюдает за ее действиями и не подозревает о нападении, разрезала лезвием шею.

После совершения преступления женщина выкинула лезвие в слив ванной комнаты, увидев это, брат потерпевшего закрыл виновную в ванной до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Благодаря своевременно оказанной первой помощи со стороны находившихся в квартире родственников, а впоследствии врачей, мужчина остался жив.

Подсудимая вину в совершении преступления признала частично, пояснив, что умысла на убийство она не имела, а хотела лишь причинить боль потерпевшему.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.