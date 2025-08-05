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Жительница Новодвинска пыталась зарезать своего кузена предметом гигиены

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 53-летнюю подсудимую виновной по  ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с двоюродным братом,  взяла бритвенное лезвие, подошла к сидящему на кресле мужчине со стороны спины, и, пользуясь тем, что потерпевший не наблюдает за ее действиями и не подозревает о нападении, разрезала лезвием шею. 

После совершения преступления женщина выкинула лезвие в слив ванной комнаты, увидев это, брат потерпевшего закрыл виновную  в ванной до прибытия сотрудников правоохранительных органов. 

Благодаря своевременно оказанной первой помощи со стороны находившихся в квартире родственников, а впоследствии врачей, мужчина остался жив. 

Подсудимая вину в совершении преступления признала частично, пояснив, что умысла на убийство она не имела, а хотела лишь причинить боль потерпевшему. 

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

05 август 09:02 | : Происшествия

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