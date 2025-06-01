В районе Соловков пропали туристы-байдарочники

Тургруппа из 7 человек сплавлялись на байдарках от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила вернуться.

Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Судьба троих туристов неизвестна.

От Соловецких островов следует катер МЧС России. Он пойдет по маршруту туристов для обследования территории. В поисках участвуют 10 специалистов и 3 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.