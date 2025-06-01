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Ночной пожар на улице Гуляева унес жизнь архангелогородки

7 июля 2025 года ночью в одной из квартир двухэтажного деревянного дома № 109, корп.1 по ул. Гуляева в г. Архангельске произошло возгорание. В результате отравления угарным газом погибла 58-летняя жительница данного дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти женщины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем одного из жильцов данной квартиры. 

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

 

07 июль 12:47 | : Происшествия

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