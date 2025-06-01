В Архангельске осужден ловелас, напоивший знакомую до смерти

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенное с использованием сети Интернет), ч.1 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 10 октября 2023 года в областном центре осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял видеоизображение порнографического характера с участием 23-летней знакомой и оправил видео через один из мессенджеров своим друзьям. Затем, высказывая угрозы потерпевшей, заставил ее за короткий промежуток времени выпить не менее 600 мл водки. Воспользовавшись тем, что потерпевшая упала и находится в беспомощном состоянии из-за опьянения, осужденный совершил в отношении нее действия сексуального характера. У пострадавшей развилось острое комбинированное отравление, и она скончалась на месте преступления.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.