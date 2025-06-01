УМВД: Архангельских подростков вербуют в диверсанты

Темой заседания Общественного совета при УМВД России по Архангельской области стала профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Этот вопрос вызвал живой интерес у всех участников. Каждый доклад обсуждался, члены советы высказывали свои предложения и делились опытом и примерами из жизни. Модератором встречи выступил заместитель председателя Общественного совета Анатолий Радченко.

Актуальность вопроса отметил и принявший участие в заседании начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко.

Дмитрий Павлович обозначил негативные тенденции, на которые необходимо обратить особое внимание. Среди них вовлечение подростков в совершение преступлений диверсионного и террористического характера, мошеннических действий и наркопреступлений. При этом основным мотивом чаще всего становится желание несовершеннолетних получить легкий и быстрый заработок.

«Складывающаяся сегодня ситуация требует не только активизации нашей деятельности, но и большего вовлечения в работу органов власти и институтов гражданского общества», – сказал Дмитрий Павлович.

Одним из важных шагов в этом направлении стало соглашение о взаимодействии УМВД России по Архангельской области и регионального отделения «Движения Первых», подписанное в январе этого года. В рамках его реализации в регионе создаются кадетские классы правоохранительной направленности, а на площадках движения ведется активная профилактическая работа.

Одним из эффективных рычагов воздействия на молодежь Дмитрий Остапенко назвал организацию их досуга, вовлечение во внеурочную деятельность, трудоустройство несовершеннолетних.

Продолжив тему, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Архангельской области полковник полиции Андрей Ореховский отметил, что сегодня только 67% подростков из числа состоящих на учете в органах внутренних дел, вовлечены во внеурочную занятость. При этом далеко не все из них занимаются регулярно.

Важность занятости подростков подчеркнул и председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Иван Жернаков. По словам Ивана Александровича, уже порядка 860 несовершеннолетних, находящихся на различных профилактических учетах, стали участниками молодежного движения. Иван Жернаков, поддерживая представителей УМВД, отметил важность расширения практики организации профильных смен для «трудных» подростков в детских оздоровительных лагерях. Он подчеркнул и необходимость уделять больше внимания трудовой занятости, особенно в летний период. Сегодня такая работа проводится Движением Первых в рамках грантовой поддержки.

О реализации проекта «Пробы», который победил в конкурсе грантов Губернатора Архангельской области, рассказала заместитель директора культурного центра «Соломбала-Арт» Алла Шестакова. В числе 120 подростков, задействованных в проекте, были и ребята из так называемой «группы риска». Основной задачей являлась профилактика правонарушений в подростковой среде путем стимулирования профессионального самоопределения. Организаторами были подготовлены экскурсии на предприятия и встречи с уникальными людьми, которые сами сталкивались в подростковом возрасте с различными трудностями, но увлеченность определенной профессией помогла им состояться в жизни. Пример такого «значимого взрослого» крайне важен для ребят.

Причины преступности и методы профилактической работы с несовершеннолетними в своем докладе обобщила доцент кафедры психологии и педагогики Северного государственного медицинского университета Елена Корниенко. Такая работа должна проводиться, исходя из особенностей личности каждого конкретного ребенка – подытожила Елена Ревовна.

Предложения и инициативы, прозвучавшие на заседании Совета, будут обобщены и направлены представителям законодательной и исполнительной власти региона.

Также начальник регионального УМВД отметил высокую вовлеченность членов Совета в проблематику подростковой преступности и подчеркнул важность и значительную пользу инициатив, идущих от представителей институтов гражданского общества. В частности, Дмитрий Остапенко предложил организовать выступление Елены Корниенко с докладом перед руководителями и личным составом профильных подразделений Управления и территориальных подразделений органов внутренних дел Архангельской области.



