В Новодвинске задержан нетрезвый "самоделкин"

В полицию Новодвинска поступило сообщение о краже строительных инструментов, оставленных на чердаке дома по улице 50-летия Октября. Среди похищенного оказались паяльник полипропиленовых труб, шлифовальная машина, сварочный аппарат и перфоратор.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался проживающий в соседнем подъезде указанного дома 38-летний новодвинец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.



Как следует из материалов уголовного дела, в этот день мужчина поссорился с родственниками и решил посидеть в одиночестве на чердаке дома. Дверь была открыта, поэтому он без труда зашел в помещение. Здесь он увидел оставленные инструменты, сложил их в пакет и унес с собой.



В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного. Как пояснил подозреваемый, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не помнит, где оставил инструменты после того, как унес их с чердака.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.