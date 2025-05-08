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Прокуратура заставила "Архавтодор" восстановить в Уйме леерное ограждение

Приморская межрайонная прокуратура совместно с отделом Госавтоинспекции МО МВД России «Новодвинский» провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что вследствие весеннего паводка в 2024 году на участке автомобильной дороги «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кижма-Мезень», проходящей по территории пос. Уемский Приморского муниципального округа, и имеющей крутую насыпь, примыкающую к реке, произошли подвижки откосов земляного полотна. 

Вследствие этого повреждено и утратило удерживающую способность дорожное (леерное) ограждение, что влечет реальную угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения. 

В этой связи прокурор обратился с иском в суд о возложении на ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» обязанности устранить выявленные нарушения и провести восстановительные работы, который удовлетворен.

В настоящее время решение суда исполнено, работы по укреплению земляного полотна и восстановлению дорожного ограждения выполнены.

11 июнь 12:51 | : Происшествия

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