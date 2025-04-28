Житель Онеги воровал телефоны и покупал наркоту

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю города Онеги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 15 ноября 2024 года в квартире в городе Онеге осуждённый вместе с соучастником преступления, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяли чужой телефон, оставленный без присмотра. Фигуранты дела вставили чужую сим-карту в мобильный телефон одного из них, заказали через Интернет-магазин наркотическое средство, которое оплатили денежными средствами с банковского счета потерпевшего, причинив тому ущерб на сумму 12 тысяч рублей, после чего вернули сим-карту и телефон на место. В тайнике на побережье Белого моря они забрали наркотик в крупном размере, при этом соучастник преступления сбыл 17-летнему знакомому часть наркотического средства, которое в последующем было изъято сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно - разыскных мероприятий.

Приговором Онежского городского суда жителю Онеги назначено наказание в виде условного лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (911) 590-02-42, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).