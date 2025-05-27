В Няндоме совершено убийство по малозначительному поводу

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 36 – летнего жителя г. Няндомы виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что подсудимый, в ночь с 13 на 14 февраля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своих знакомых в г.Няндоме, распивая спиртное, используя малозначительный повод, в ходе ссоры с 46 – летним знакомым избил его в присутствии хозяйки квартиры и ее гостей, отчего потерпевший потерял сознание.

После избиения мужчины вся компания продолжила распивать спиртное. Медицинская помощь была оказана потерпевшему лишь утром 14 февраля 2025 года, когда хозяева квартиры сообщили о происшествии в отделение скорой медицинской помощи.

Проведенными реанимационными мероприятиями спасти потерпевшего не удалось, спустя несколько дней мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Уголовно дело расследовано отделом СКР России по Архангельской области и НАО.



