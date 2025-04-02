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Пожар на Варавино-Фактории унес жизнь пожилого курящего мужчины

Вчера днем в одной из квартир на просп. Московский в городе Архангельске произошло возгорание. После локализации пожара на диване в квартире обнаружено тело 85-летнего мужчины.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего при курении.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

14 май 11:23 | : Происшествия

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