В Архангельской области объявлена повышенная пожарная опасность

Это значит, начался пожароопасный сезон. Нужно принимать необходимые меры. Подробности от издания «Регион 29»:

- Из-за лёгкой воспламеняемости леса даже одна искра может привести к серьёзным последствиям для экосистемы.

Для предотвращения происшествий на охрану лесов в этом году выйдут более 2700 человек и 1700 единиц техники. В работе будут задействованы 10 пожарно-химических станций, 2 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря и 9 авиаотделений.

Кроме того, впервые для мониторинга ситуации в труднодоступных районах будут использованы новые беспилотники отечественного производства. Их закупка осуществлена в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».