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В Архангельской области объявлена повышенная пожарная опасность

Это значит, начался пожароопасный сезон. Нужно принимать необходимые меры. Подробности от издания «Регион 29»:

- Из-за лёгкой воспламеняемости леса даже одна искра может привести к серьёзным последствиям для экосистемы. 

Для предотвращения происшествий на охрану лесов в этом году выйдут более 2700 человек и 1700 единиц техники. В работе будут задействованы 10 пожарно-химических станций, 2 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря и 9 авиаотделений.

Кроме того, впервые для мониторинга ситуации в труднодоступных районах будут использованы новые беспилотники отечественного производства. Их закупка осуществлена в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

 

02 май 10:36 | : Происшествия

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