В Архангельской области началась проверка готовности к пожароопасному сезону

В преддверии пожароопасного периода Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Вадим Кузнецов проверил готовность сил и средств ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», предназначенных для выявления, тушения и ликвидации лесных пожаров.

Отмечена высокая организация работы по оснащению региона силами и средствами пожаротушения, в том числе оборудование техники системой «ГЛОНАС» в целях отслеживания траектории движения и рационального распределения средств тушения ландшафтных пожаров.

Специализированный прокурор провел встречу с трудовым коллективом учреждения, обратил внимание на вопросы заработной платы, медицинского обслуживания лиц, привлекаемых для выполнения задач по борьбе с огнем.

Напоминаем, что по результатам проверки департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области признано готовым обеспечивать пожарную безопасность в лесах.



