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Умелец из Архангельска может сесть в тюрьму за изготовление кастета и мелкую кражу

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление холодного оружия), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное  оставление поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора).

Установлено, что обвиняемый 25.05.2024 на крыльце жилого дома на ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске, используя инструменты и сварочный аппарат, изготовил предмет, который согласно заключению эксперта является кастетом и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия. Кастет был изъят у мужчины в ходе личного досмотра и признан вещественным доказательствам по уголовному делу.  

Кроме этого, обвиняемый 02.11.2024 из магазина «Магнит» на ул. Локомотивная похитил продукты питания на сумму около 4 тыс. рублей, а также с 11 ноября 2024 года до 25 января 2025 года  самовольно оставил место жительства в целях уклонения от административного надзора. 

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

31 март 08:45 | : Происшествия

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