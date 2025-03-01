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Житель Коряжмы неудачно сыграл с криптовалютой

В отдел полиции по городу Коряжме с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой. В скором времени общение между ними перешло на личные темы, в том числе о финансовых трудностях. Тогда незнакомка предложила способ эффективного заработка на криптовалюте. Как только северянин согласился, с ним связался консультант биржи.

«Криптоброкер» убедил заявителя установить на телефон специальное приложение, с помощью которого тот якобы мог отслеживать поступление средств и полученный от торгов доход. «Сотрудник биржи» убедил мужчину, что чем большую сумму он внесет на счет, тем больше заработает. Поверив злоумышленнику, житель Коряжмы оформил кредит, снял личные накопления и перечислил денежные средства по указанным ему реквизитам.

Когда потерпевший сообщил о том, что хочет вывести заработанное, консультант начал требовать внести дополнительные средства. В этот момент мужчина понял, что общается с мошенником, и обратился в полицию. За полтора месяца он перечислил аферистам порядка 1,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Примечательно, что потерпевший знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед по месту работы, однако не смог правильно отреагировать на звонки злоумышленников.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам непонятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас! 

26 март 09:40 | : Происшествия

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