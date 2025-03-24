На территории Архангельской области действовали "Бонни и Клайд" из Карелии

В ОМВД России «Виноградовский» Архангельской области поступило сообщение о хищении денежных средств и мобильного телефона из здания сельскохозяйственного предприятия, расположенного в деревне Гридинская. По словам директора, придя утром на работу, сотрудники обнаружили взломанные двери и пустой сейф. Чуть позже выяснилось, что с территории хозяйства пропал трактор. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Было установлено, что похищенное транспортное средство местные жители видели около автозаправочной станции на трассе М-8. Трактор стоял на обочине, в кабине никого не было. На АЗС отправились следователь и участковый уполномоченный полиции.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что из остановившегося у заправки спецтранспорта вышли мужчина и женщина, поймали попутный большегруз и направились на нём в сторону Архангельска.

Стражи правопорядка оперативно выяснили номер фуры и связались с водителем, от которого узнали, что попутчиков он высадил в областном центре.

Данная информация была передана архангельским коллегам. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД составили со слов автомобилиста фоторобот злоумышленников. Ориентировка была передана всем наружным службам полиции. В тот же день около девяти часов вечера подозреваемые были задержаны оперативниками на железнодорожном вокзале при посадке в поезд сообщением Архангельск – Санкт-Петербург.

Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 23-летний мужчина и его 27-летняя сожительница. Оба – уроженцы Республики Карелия. По имеющейся информации, в начале марта пара приехала в Виноградовский округ в поисках работы. Мужчина устроился на сельскохозяйственное предприятие разнорабочим, а женщина – дояркой.

Спустя две недели они решили вернуться домой, но денег на обратную дорогу не было. Зная о том, что административное здание не оборудовано сигнализацией, злоумышленник взломал дверь, проник в помещение и похитил из сейфа более 46 тысяч рублей. Затем вместе с подругой, которая ждала на улице, они угнали трактор, принадлежащий фермерскому хозяйству, и доехали на нём до трассы, где поймали попутку.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 158 и по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.