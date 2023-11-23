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В Архангельске раскрыто с помощью ДНК убийство 20-летней давности

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Архангельска, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что обвиняемый 22.08.2004 в состоянии алкогольного опьянения проводил свой досуг в игорном заведении  Архангельска. Выйдя на улицу, он встретил незнакомого прохожего, с которым завязался взаимный словесный конфликт. 

В ходе ссоры обвиняемый, ранее занимавшийся различными силовыми видами спорта, разозлившись на высказанные в его адрес оскорбления, нанес мужчине не менее пяти ударов руками по голове, от которых тот упал на землю. В результате этих действий потерпевшему причинена тупая закрытая травма головы, от которой он скончался на месте происшествия. 

В ходе проведенной сверки по федеральной базе данных геномной информации данных ДНК крови установлено совпадение с генетическим профилем обвиняемого, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. Проведенными в дальнейшем генетическими экспертизами его причастность достоверно установлена. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.

Санкцией ч. 4 ст. 111 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска.

(фото с https://kartinki-i-risunki.ru/int-4)

01 февраль 09:02 | : Происшествия

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