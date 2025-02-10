Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородка получила год принудительных работ за утреннюю драку

Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией  государственного обвинителя и признал 45-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы, совершенное в отношении лица в связи  с выполнением данным лицом  общественного долга).

Установлено, что обвиняемая 05.05.2024 в утреннее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе ул. Набережной Северной Двины в Архангельске, беспричинно спровоцировала конфликт с водителем такси, проходившая в этом месте женщина, выполняя свой общественный долг, приняла меры к пресечению противоправных действий обвиняемой. Однако подсудимая, желая отомстить, стала высказывать адрес женщины угрозы убийством, повалила ее на асфальт и с силой сжала руками шею, лишая возможности дышать, отчего потерпевшая испытала физическую боль и телесные повреждения, реально опасалась осуществления высказанных угроз.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимая вину не признала. Ее доводы о самообороне признаны судом несостоятельными.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного  преступлением, потерпевшей удовлетворены на сумму 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

18 март 09:05 | : Происшествия

Главные новости


Из истории поморского ЖКХ
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (255)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20