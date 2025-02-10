Архангелогородка получила год принудительных работ за утреннюю драку

Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы, совершенное в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга).

Установлено, что обвиняемая 05.05.2024 в утреннее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе ул. Набережной Северной Двины в Архангельске, беспричинно спровоцировала конфликт с водителем такси, проходившая в этом месте женщина, выполняя свой общественный долг, приняла меры к пресечению противоправных действий обвиняемой. Однако подсудимая, желая отомстить, стала высказывать адрес женщины угрозы убийством, повалила ее на асфальт и с силой сжала руками шею, лишая возможности дышать, отчего потерпевшая испытала физическую боль и телесные повреждения, реально опасалась осуществления высказанных угроз.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимая вину не признала. Ее доводы о самообороне признаны судом несостоятельными.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, потерпевшей удовлетворены на сумму 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.