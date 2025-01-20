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Жительница Архангельска, избивавшая дочь-инвалида, искупит грехи в колонии

Исакогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал 53-летнюю уроженку г. Новодвинска виновной по п. «г», «д» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 119 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего; угроза убийством).

Установлено, что обвиняемая, являясь матерью инвалида 1 группы 36-летней жительницы г. Архангельска, которая самостоятельно не передвигается, и не может заботиться о себе, в различные дни с февраля по апрель 2024 года у себя в квартире, желая добиться беспрекословного подчинения и послушания избивала женщину руками по голове, а также по ногам металлической палкой – конструктивным элементом пылесоса.

Поводом к совершению преступных действий послужили те обстоятельства, что женщина не могла согнуть руки и ноги, чтобы сесть в инвалидное кресло и слишком быстро потребляла пищу.

После того, как потерпевшая во время кормления в лежачем положении подавилась пищей, женщина избила ее полотенцем, а затем прижимала его к  носу дочери, лишая тем самым возможности дышать, сопровождая свои действия высказыванием угроз убийством, а также оскорблениями, применением физического насилия, побоями.

В результате действий обвиняемой потерпевшая испытала физическую боль, физические и психические страдания, угрозу убийством восприняла реально, опасаясь ее осуществления.

После опубликования видео с издевательствами в социальных сетях региона женщина-инвалид изъята из семьи и помещена в специальное социальное учреждение.  

Обвиняемая вину в совершении преступлений не признала. 

Законным представителем потерпевшей – органами опеки и попечительства заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в интересах женщины-инвалида.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде  3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

16 январь 14:30 | : Происшествия

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