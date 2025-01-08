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Виновник смерти посетителя ночного бара в Красноборске сравнительно легко отделался

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Судом установлено, что в октябре 2024 г. виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице возле ночного кафе, испытывая желание помочь своим знакомым разобраться в возникшем конфликте, в ответ на претензии со стороны одного из участников потасовки нанес ему один удар рукой по лицу, от которого последний упал, ударившись головой о бетонные плиты. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

 

05 март 12:35 | : Происшествия

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