Виновник смерти посетителя ночного бара в Красноборске сравнительно легко отделался

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Судом установлено, что в октябре 2024 г. виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице возле ночного кафе, испытывая желание помочь своим знакомым разобраться в возникшем конфликте, в ответ на претензии со стороны одного из участников потасовки нанес ему один удар рукой по лицу, от которого последний упал, ударившись головой о бетонные плиты. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.