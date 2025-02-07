Нарьянмарец разоружился перед Росгвардией

Предметы, конструктивно схожие с оружием времён Великой Отечественной войны, мужчина обнаружил во время уборки в кладовой

29-летний житель города Нарьян-Мара добровольно сдал в Росгвардию две единицы незарегистрированного оружия. Мужчина пояснил, что обнаружил покрытые ржавчиной ракетницы образца Великой Отечественной войны в кладовой во время уборки в квартире покойного отца.

Законопослушный гражданин сразу сообщил об опасной находке в центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу. Предметы, конструктивно схожие с сигнальным оружием и не состоящие на учёте в войсках национальной гвардии, направят на криминалистическую экспертизу.

«Гражданин добровольно сдал нам два предмета, конструктивно схожих с сигнальным пистолетом Шпагина калибра 26 миллиметров. Такие ракетницы приняли на вооружение Красной Армии в 1943 году, использовали в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Мы направим оба образца на криминалистическую экспертизу, после чего будет рассмотрен вопрос о выплате нарьянмарцу денежного вознаграждения», – рассказал старший инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по НАО майор полиции Максим Ляпцев.

Как отмечают в ЦЛРР, расставание с запрещёнными предметами вооружения по своей воле освобождает человека от уголовной и административной ответственности за их незаконный оборот. Законодательство не признаёт добровольной сдачей изъятие оружия при задержании, проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий.

«В большинстве случаев жители региона добровольно сдают найденное оружие, хотя случаи добровольного расставания с нелегальным оружием владельцами тоже были. Таких граждан освобождают от уголовной и административной ответственности за незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ в взрывных устройств без судимости и других негативных последствий для биографии. Само оружие проверяют на пригодность к производству выстрела и совпадения по базам данных с орудиями преступлений», – добавил майор полиции Ляпцев.

Согласно условиям профилактической программы в Ненецком автономном округе людям, добровольно сдавшим не зарегистрированное в Росгвардии оружие, выплачивают следующие денежные вознаграждения:

20 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия;

8000 рублей за единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия;

5000 рублей за единицу гладкоствольного огнестрельного оружия;

3000 рублей за единицу газового, травматического или сигнального оружия;

2000 рублей за основную часть огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку);

5000 за взрывчатые материалы;

4000 рублей за взрывное устройство;

за средства взрывания – 500 рублей (за штуку);

за патроны к боевому оружию – 15 рублей (за штуку);

за патроны к гражданскому или служебному оружию – 10 рублей (за штуку);

порох, в том числе охотничий – 100 рублей (за 100 граммов).



