В Онежском Поморье браконьеры пали в ножки правосудью

Давно пора понять: незаконная рыбалка — дорогое удовольствие. Этот урок для себя извлекли два жителя Архангельской области, решившие наловить сетями красной рыбы в сёмужье-нерестовой реке Кумжевая в ноябре 2024 года.

В результате крупного экологического преступления браконьеры выловили 156 камбал, 63 кумжи, 38 сигов-пыжьянов, 27 навжин и 4 корюшки. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам составила 767 010 рублей. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст 256 УК РФ.

В связи с деятельным раскаянием горе-рыбаков и полным возмещением ими причинённого ущерба, 17 января 2025 года Приморский районный суд Архангельской области постановил конфисковать у преступников шесть использовавшихся во время незаконной добычи сетей-«финок» и аэролодку «Bratan 380S» в собственность государства, наложить на них штрафы в размере 20 тысяч рублей и прекратить уголовное дело. Постановление суда вступило в законную силу 4 февраля 2025 года.

Кстати, подобным образом минувшей осенью завершился уголовный процесс и в Кенозерском национальном парке, где недобросовестному рыбаку тоже пришлось возместить ущерб и лишиться алюминиевой лодки «Неман».