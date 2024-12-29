Житель Поморья за недонесение об убийстве получил 8 лет строгого режима

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя д. Горка-Муравьевская Вельского района, обвиняемого по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Установлено, что в квартире обвиняемого, расположенной в одном из домов по ул. Некрасова г. Вельска, в сентябре 2024 года при распитии спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой одному из них причинены телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвиняемый, являясь свидетелем произошедшего, убедившись, что потерпевший умер, с целью сокрытия совершенного своим знакомым особо тяжкого преступления, предложил ему переместить тело погибшего из квартиры за гараж на придомовой территории. Там они спрятали тело под досками и иным бытовым мусором.

В последующем, вернувшись в квартиру, он смыл кровь погибшего с пола, выбросил нож, которым было совершено убийство, а также одежду, обувь погибшего и иные предметы, свидетельствующие о совершенном преступлении. Имея реальную возможность сообщить сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении, каких-либо мер для этого не принял, скрывал свою осведомленность об особо тяжком преступлении и лице, причастном к его совершению.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело расследовано следователем Вельского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Уголовное дело о совершении убийства рассмотрено Вельским районным судом 24.12.2024 года. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.