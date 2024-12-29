Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Поморья за недонесение об убийстве получил 8 лет строгого режима

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя д. Горка-Муравьевская Вельского района, обвиняемого по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Установлено, что в квартире обвиняемого, расположенной в одном из домов по ул. Некрасова г. Вельска, в сентябре 2024 года при распитии спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой одному из них причинены телесные повреждения, повлекшие  смерть.

Обвиняемый, являясь свидетелем произошедшего, убедившись, что потерпевший умер, с целью сокрытия совершенного своим знакомым особо тяжкого преступления, предложил ему переместить тело погибшего из квартиры за гараж на придомовой территории. Там они спрятали тело под досками и иным  бытовым мусором. 

В последующем, вернувшись в квартиру, он смыл кровь погибшего с пола, выбросил нож, которым было совершено убийство, а также одежду, обувь погибшего и иные предметы, свидетельствующие о совершенном преступлении. Имея реальную возможность сообщить сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении, каких-либо мер для этого не принял, скрывал свою осведомленность об особо тяжком преступлении и лице, причастном к его совершению.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело расследовано следователем Вельского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Уголовное дело о совершении убийства рассмотрено Вельским районным судом 24.12.2024 года. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

22 январь 14:24 | : Происшествия

Главные новости


Добрые люди обещают помощь в «изгнании бесов» на васьковской дороге
Веселей, ребята, выпало нам…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (226)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20