Полиция задержала обдолбанного северодвинца с подозрительным пакетиком

24 апреля около 04:50 сотрудниками дорожно-патрульной службы на улице Заводской в городе Северодвинске был остановлен автомобиль KIA под управлением молодого человека 2001 года рождения. В салоне также находился пассажир – 24-летний северодвинец, который вел себя подозрительно и имел явные признаки опьянения. Выйдя из автомобиля, молодой человек бросил на землю пакет, обмотанный изолентой, с неизвестным веществом.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Подозрительный сверток изъят. Проведенная сотрудниками Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза показала, что в нем находится наркотическое средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.