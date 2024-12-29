В Северодвинске устраняют последствия штормового ветра

О работах в этом направлении рассказал глава администрации города корабелов Игорь Арсентьев:

- Сегодня подрядчик устраняет последствия штормового ветра, который накануне повредил несколько десятков дорожных знаков.

Около 50 объектов приводят в нормативное состояние дорожники: погнутые опоры и оторванные знаки, которые приходится менять на новые, так как при падении сильно повреждается крепление. Больше всех пострадали знаки «Дети» и «Пешеходный переход», именно они имеют большую площадь и ветер буквально отрывает его от опоры.

В течение рабочего дня все замечания будут устранены, а завтра пройдет контрольная проверка по содержанию средств регулирования дорожного движения.