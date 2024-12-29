Сотрудники архангельской областной больницы УФСИН спасли нерпу

Накануне при утреннем обходе режимной территории сотрудники Областной больницы УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) обнаружили около КПП нерпу.

Позвонив ветеринарному врачу ОБ Ольге Ларюшиной, они перенесли зверька в укромное место. Приехав в учреждение, Ольга Алексеевна осмотрела животное. По результатам стало понятно, что нерпе около года и она не имеет повреждений, угрожающих жизни. На протяжении всего дня за ней вели наблюдение.

Чтобы вернуть нерпу в естественную среду обитания, ветеринарный врач Ольга Ларюшина и неравнодушные сотрудники ОБ УФСИН подключились к поиску организации, которая смогла бы помочь в этой ситуации. На их просьбы откликнулись только специалисты регионального МЧС. Вечером они приехали и забрали зверька. Чуть позднее они выпустили его в прорубь около Центральной спасательной станции в г. Архангельске.

- Для нас остается секретом, как нерпа оказалась около учреждения, открытая вода находится достаточно далеко, но мы включились в ее судьбу и надеемся, что с малышкой будет все хорошо, - отметила Ольга Ларюшина.