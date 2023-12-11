Виновнику страшного ДТП в Плесецком округе изменили режим отсидки

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 09.10.2023 Плесецким районным судом 32-летнего мужчины по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.

Установлено, что осужденный 19.03.2023, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем с полуприцепом в районе 657 км автодороги «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок» в сторону пос. Плесецк, не учел метеорологические условия и скользкое дорожное покрытие, допустил занос своего автомобиля и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем с пятью пассажирами, четверо из которых, в том числе двое детей, погибли на месте происшествия, пятому пассажиру 7-летнего возраста причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 9 месяцев.

Суд проверочной инстанции согласился с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о необоснованно мягком назначении осужденному вида исправительного учреждения и определил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная жалоба стороны защиты с доводами о чрезмерной суровости наказания оставлена без удовлетворения.