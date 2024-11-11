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Архангелогородцам советуют, как вернуть излишнюю госпошлину

За государственную регистрацию права собственности юридические и физические лица оплачивают государственную пошлину. Может случиться так, что заявитель оплатил государственную пошлину в большем размере, чем это установлено законодательством. Не стоит переживать - лишнюю сумму регистрирующий орган вернет. И сейчас сделать это стало намного проще!

Для возврата государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию прав, необходимо обратиться в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с заявлением. Заявление о возврате государственной пошлины может быть представлено в течение трех лет со дня уплаты пошлины.

Какие денежные средства можно вернуть

Возврат государственной пошлины предусмотрен в следующих случаях:

  • плательщик уплатил пошлину в большем размере, чем установлено Налоговым кодексом Российской Федерации;
  • плательщик пошлины отказался от совершения действий по государственной регистрации прав до обращения в Росреестр;
  • представленные на государственную регистрацию прав документы возвращены без рассмотрения.

Необходимо учитывать, что в случае, если регистрация прав была прекращена на основании соответствующих заявлений сторон договора, возврату подлежит половина уплаченной государственной пошлины. В случае отказа в государственной регистрации уплаченная государственная пошлина не возвращается.

Документы, необходимые для возврата государственной пошлины

 – заявление; 

–  копия документа об оплате;

– нотариально удостоверенная доверенность, либо доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации (при обращении представителя заявителя);

- копия свидетельства о рождении ребенка (при обращении законного представителя ребенка, не достигшего возраста 14 лет).

Срок возврата денежных средств - в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате.

Способы подачи заявления

Заявление о возврате денежных средств может быть представлено:

- в бумажном виде лично в региональное Управление Росреестра по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1 (либо в его территориальный отдел) или посредством почтового отправления;

- в электронном виде посредством заполнения формы заявления,

размещенной в сервисе «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра (https://lk.rosreestr.ru/). В разделе: «Мои услуги и сервисы» > вкладка «Иное» > «Возврат платы и государственной пошлины». В форме следует заполнить данные о заявителе, платеже, подлежащем возврату, прикрепить необходимые документы и подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью.

ВАЖНО: Возврат излишне уплаченной государственной пошлины осуществляется на банковские реквизиты плательщика, т.е. лица, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие.

04 декабрь 10:26 | : Происшествия

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