Северодвинская фирма проводила шахер-махер с налоговыми отчислениями

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является строительство зданий, изделий и их частей, в период с июля 2023 года по март 2024 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 17 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств и имущества общества, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах возглавляемой им организации, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 14 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.