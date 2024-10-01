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Полиция просит помощи в розыске Сергея Фофанова, сгинувшего в районе Кенозера

Следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения без вести пропавшего жителя города Северодвинска Фофанова Сергея Николаевича, 1959 года рождения. 

Проверкой установлено, что 1 октября 2024 около 17 часов Сергей Фофанов один на моторной лодке выдвинулся от деревни Погост в деревню Сысова  Плесецкого района. Лодка была обнаружена на озере Кенозеро. Местонахождение Фофанова до настоящего времени не установлено. 

Приметы: европейский тип внешности, рост 176 см., худощавого телосложения, лицо овальное, на вид 65-70 лет, волосы короткие седые с проплешиной, на голове залысины, глаза серо-голубые.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по ЗАТО город Мирный по номеру телефона приемной: 8(81832) 7-13-08, телефон отдела полиции: (81832)7-10-82 или 112.

25 октябрь 09:01 | : Происшествия

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