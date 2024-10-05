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В Архангельской области ожидает суда опытная ""клюквенница"

Клюквенник (блат. жаргон) – вор, специализирующийся на церковной утвари и антиквариате.

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую культурную ценность.

О задержании подозреваемых в серии резонансных преступлений, связанных с кражами и сбытом старинных икон и предметов антиквариата из дачных домов, на нашем портале в январе текущего года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что хищением ценностей занималась 35-летняя жительница города Северодвинска, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные кражи. В ноябре 2023 года в деревне Тряпицыно Холмогорского района области она за две ночи проникла в три деревянных дома и похитила предметы старины – десять икон и два самовара. В качестве орудия преступления женщина использовала лом, при помощи которого она выламывала замки входных дверей или выставляла окна.

Похищенное имущество она фотографировала и отправляла снимки пособнику – 33-летнему уроженцу города Вельска. Тот в свою очередь пересылал снимки антикварам из других регионов. Затем злоумышленники сбывали добытое преступным путём имущество.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение большей части антиквариата. Иконы и самовары были изъяты в Москве и в Вологде.

В рамках расследования по всем предметам старины были назначены экспертизы. Согласно полученным результатам, иконы имеют особую культурную ценность. В связи с этим уголовное дело, ранее возбуждённое по статье 158 УК РФ, было переквалифицировано на статью 164 УК РФ. Сейчас похищенные святыни и предметы старины возвращены владельцам.

В настоящее время расследование уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность, окончено. С утверждённым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа обвинительным заключением оно направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое деяние злоумышленнице, которая до приговора суда содержится под стражей, грозит до 10 лет лишения свободы.

Её подельник уже привлечён к уголовной ответственности за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ

 

22 октябрь 16:05 | : Происшествия

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