Пацаны из Плесецкого округа взяли без спроса автомобиль и попали под статью

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Плсецкого района в возрасте 16 и 19 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в ночь на 12 июня 2024 года в поселке Североонежске один из подозреваемых воспользовался ключами от квартиры знакомого, в которой без разрешения взял ключи от автомобиля. Подозреваемые угнали машину, на которой катались по дорогам Плесецкого района. Владелец транспортного средства вернулся домой, не обнаружил под окнами припаркованный автомобиль и обратился в полицию. Прибывшие сотрудники полиции установили угонщиков, которые подъехали к дому, чтобы оставить на месте стоянки транспортное средство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.