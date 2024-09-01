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Убивший инвалида соломбалец отправляется на 8 лет за решетку

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 24.07.2024, которым ранее не судимый 45-летний житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в 2022 году виновный разрешил 44-летнему знакомому, страдающему заболеванием опорно-двигательного аппарата, проживать в своей квартире в Соломбальском округе г. Архангельска, в которой они периодически употребляли спиртные напитки. В ночь с 25 на 26 апреля 2024 года во время очередного употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого осужденный из личной неприязни нанес потерпевшему один удар рукой по голове и один удар ножом в живот, чем причинил ему несовместимое с жизнью повреждение желудка.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал частично, настаивая на самообороне.

За содеянное ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная жалоба защитника осужденного с доводами о неверной квалификации и суровости наказания Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

(фото с https://zebra-tv.ru) 

27 сентябрь 14:46 | : Происшествия

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