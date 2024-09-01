Две архангельские девули решили разбогатеть на наркотиках

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-ти и 17-летней жительниц города Архангельска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

По версии следствия, несовершеннолетние подозреваемые договорились с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории областного центра. Реализуя преступный умысел, в период с 16 по 19 сентября 2024 года они забрали из тайника в областном центре оптовую партию синтетического наркотика, который разложили по тайникам. Их противоправные действия пресекли сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области, которые изъяли наркотическое средство общей массой около 0,95 грамм.

В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино- Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).