Полиция Плесецка задержала хозяйственных грабителей

В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о грабеже обратился житель поселка Савинский 1985 года рождения. Он рассказал стражам порядка, что во время совместного распития спиртных напитков двое гостей открыто похитили из квартиры постельное белье, плед и пылесос.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых: неоднократно судимого за кражи и грабеж местного жителя 1982 года рождения и его 18-летнего знакомого.

Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.