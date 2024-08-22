Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Плесецка задержала хозяйственных грабителей

В ОМВД России «Плесецкий» с заявлением о грабеже обратился житель поселка Савинский 1985 года рождения. Он рассказал стражам порядка, что во время совместного распития спиртных напитков двое гостей открыто похитили из квартиры постельное белье, плед и пылесос.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых: неоднократно судимого за кражи и грабеж местного жителя 1982 года рождения и его 18-летнего знакомого.

Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

 

18 сентябрь 10:24 | : Происшествия

Главные новости


Утраченные памятники Поморья. Проездная башня Николо-Корельского монастыря
Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (205)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20