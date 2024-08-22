В Новодвинске от руки неудовлетворенного клиента пал приемщик металла

16 сентября 2024 года вечером в хозяйственном помещении пункта приема металла на улице Декабристов в городе Новодвинске обнаружено тело 57-летнего работника со множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель.

При допросе подозреваемый пояснил следователю, что после сдачи металла в пункт приема остался не удовлетворен полученной денежной суммой. Через непродолжительное время он вернулся в пункт приема, нанес работнику удары ножом в область тела и скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СКР.