Шенкурские полицейские задержали иностранца-нелегала

В отделение МВД России «Шенкурское» поступила оперативная информация о том, что на территории округа может находиться гражданин Республики Азербайджан, объявленный в федеральный розыск.

Несколько лет назад указанный иностранный гражданин был осужден за совершение преступления на территории России. После отбывания срока наказания вернулся на свою родину. В отношении мужчины было принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию. Зная об этом, находясь в Азербайджане, злоумышленник сменил установочные данные, после чего по новым документам незаконно приехал в нашу страну. В настоящее время в Астраханской области в отношении иностранца расследуется уголовное дело о незаконном пересечении Государственной границы.

Информация о разыскиваемом была незамедлительно передана всем службам полиции. Вскоре стражами порядка в Шенкурске был замечен автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Он был задержан и этапирован в город Астрахань.