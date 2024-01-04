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Житель Поморья расплатится за отрезанный отцу палец 2 с половиной годами свободы

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 24-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия), а также п. «з» ч. 2                  ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что 11 февраля 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, кулаками, а также металлическим чайником нанес множественные удары своему отцу в область головы и тела, а также дважды ударил его ножом в область бедра. После этого канцелярскими ножницами попытался отрезать отцу мизинец на левой руке. Поскольку сделать это не удалось, взял ножницы по металлу и с помощью них отчленил своему отцу данный палец.

Ранее, 17 декабря 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник пришел к своему соседу и потребовал дать ему спиртное. Получив отказ, нанес ему множественные удары в область головы и тела. После чего схватил деревянный табурет, отломал от него ножку и ею нанес лежащему на полу потерпевшему несколько ударов в область руки и тела

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме, причиной агрессии в отношении отца назвал невыполнение последним родительских обязанностей, в результате чего его лишили родительских прав, а осужденный воспитывался в детском доме. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://darminaopel.ru/library/nebo-v-kletochku-kartinki.html) 

04 июль 14:19 | : Происшествия

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