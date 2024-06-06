Жестокий житель Соломбалы два года избивал мать-старушку

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 10.06.2024, которым ранее неоднократно судимый житель областного центра осужден по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 119 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, и угроза убийством).

Судом установлено, что в 2021-2022 годы виновный в состоянии алкогольного опьянения не менее чем в шесть разных дней из личных неприязненных отношений наносил побои – удары руками и ногами своей 80-летней матери, которая в силу возраста не могла оказать сыну сопротивление, то есть находилась в беспомощном состоянии. Кроме этого, в один из дней осужденный завернул лежащую на полу мать в ковер и с силой затягивал его, высказывая угрозу убийством, которую в сложившейся ситуации потерпевшая восприняла реально и опасалась ее осуществления.

Приговором суда по совокупности преступлений, в том числе с учетом другого судебного решения, виновному назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев.

В пользу потерпевшей с осужденного в счет компенсации морального вреда взыскано 200 тыс. рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор оставила без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о невиновности и оговоре со стороны потерпевшей – без удовлетворения.