Житель Архангельска отправится надолго в зону за доведение до самоубийства

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 17.03.2023, которым житель г. Архангельска осужден за истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, угрозу убийством, два случая доведения до покушения на самоубийство и содействие совершению самоубийства (ч. 1 ст. 117, п. «з» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 110 (2 преступления), ч. 4 ст. 1101 УК РФ).

Установлено, что виновный в период с 2018 по 2021 год из чувства ревности и личной неприязни к своей сожительнице систематически в состоянии алкогольного опьянения причинял ей физические и нравственные страдания путем нанесения ударов руками, ногами и различными предметами в разные части тела, сопровождая свои действия грубыми, нецензурными и циничными оскорблениями. Один из случаев такого насилия привел к перелому лодыжки потерпевшей, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести. В другой день виновный, удерживая перед головой потерпевшей топор, высказал в ее адрес угрозу убийством, которую та в силу сложившейся обстановки восприняла реально.

В результате указанных действий виновный породил в потерпевшей желание совершить самоубийство, две попытки которого успехом не увенчались. В одном таком случае осужденный оказывал ей содействие советом и предоставлением орудия для лишения себя жизни.

Несмотря на все его действия потерпевшая осталась жива.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда состоявшийся приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его адвоката с доводами о невиновности – без удовлетворения.