В Архангельске обезврежены два молодых наркодилера

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску в гаражном кооперативе, расположенном в Ломоносовском округе, по подозрению в совершении наркопреступления были задержаны и доставлены в отдел полиции двое молодых людей, 1997 и 1998 годов рождения. Один из них ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра у злоумышленников изъят обмотанный изолентой сверток с неизвестным веществом и металлическая банка, в которой был спрятан аналогичный пакет.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое признано наркотическим средством в крупном размере – более 25 граммов.

Во результате обыска, проведенного в доме одного из подозреваемых, обнаружены приспособления для расфасовки запрещенных веществ - весы, рулон изоленты, пустые пакеты на шов застежке.

По имеющейся информации, злоумышленники приобрели запрещенное вещество через сеть Интернет для дальнейшего сбыта на территории города Архангельска бесконтактным способом через так называемые тайники-закладки.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.