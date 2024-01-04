На разборе завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле работают более 150 человек

Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле на Сибирской улице. Произошло обрушение между первым и вторым подъездами. Пожара не последовалао. Пострадали восемь человек, под завалами могут находиться люди.

Из дома эвакуировали 70 человек. Пункт временного размещения организован в гостинице Нижнего Тагила. Всем пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Устанавливается степень повреждения строительных конструкций дома.

По имеющимся данным, разрушено порядка 15 квартир. Ведется разбор завалов. К работам привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место прибыли кинологические расчеты, есть шанс, что с помощью собак под завалами будут обнаружены люди.

Сохраняется угроза дальнейших обрушений. Произошло несколько падений плит.

По данным властей, в результате происшествия пострадали восемь человек, включая четырех детей. Госпитализированы двое взрослых. По последним данным, под завалами могут находиться девять человек, в том числе четверо детей.

По сообщению Минздрава России, в Нижний Тагил для помощи пострадавшим направлены две авиамедицинские бригады. На месте работают медицинские службы, в том числе пять бригад скорой помощи.

Пока рабочая версия произошедшего - неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Нижнем Тагиле введен режим ЧС.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил московским криминалистам помочь в расследовании ЧП.

Отметим, что подобное обрушение дома, только девятиэтажного, по «рабочей» версии произошло 16 марта 2004 года в Архангельске на проспекте Советских космонавтов, 120. Взрыв прогремел глубокой ночью, когда люди спали. Жертвами стали 58 человек, пострадавшими признаны 170. На месте трагедии работали спасатели Архангельской областной, Северодвинской и Котласской служб спасения, московские спасательные отряды «Центроспас» и «Лидер», спасательные подразделения Вологодской области и Карелии, весь пожарный гарнизон Архангельска, специально обученные поисковые собаки, а также медики, газовики, сотрудники полиции, УФСИН, водители кранов, самосвалов, грейдеров и другой тяжелой техники — более 1000 человек и около 100 единиц техники.