Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На разборе завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле работают более 150 человек

Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле на Сибирской улице. Произошло  обрушение между первым и вторым подъездами. Пожара не последовалао. Пострадали восемь человек, под завалами могут находиться люди.

Из дома эвакуировали 70 человек. Пункт временного размещения организован в гостинице Нижнего Тагила. Всем пострадавшим будет оказана материальная и психологическая помощь, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Устанавливается степень повреждения строительных конструкций дома.

По имеющимся данным, разрушено порядка 15 квартир. Ведется разбор завалов. К работам привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. На место прибыли кинологические расчеты, есть   шанс, что с помощью собак под завалами будут обнаружены люди.

Сохраняется угроза дальнейших обрушений. Произошло несколько падений плит.

По данным властей, в результате происшествия пострадали восемь человек, включая четырех детей. Госпитализированы двое взрослых. По последним данным, под завалами могут находиться девять человек, в том числе четверо детей.

По сообщению Минздрава России, в Нижний Тагил для помощи пострадавшим направлены две авиамедицинские бригады. На месте работают медицинские службы, в том числе пять бригад скорой помощи.

Пока рабочая версия произошедшего - неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Нижнем Тагиле введен режим ЧС.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил московским криминалистам помочь в расследовании ЧП.

Отметим, что подобное обрушение дома, только девятиэтажного, по «рабочей» версии произошло 16 марта 2004 года в Архангельске на проспекте Советских космонавтов, 120. Взрыв прогремел глубокой ночью, когда люди спали. Жертвами стали 58 человек, пострадавшими признаны 170. На месте трагедии работали спасатели Архангельской областной, Северодвинской и Котласской служб спасения, московские спасательные отряды «Центроспас» и «Лидер», спасательные подразделения Вологодской области и Карелии, весь пожарный гарнизон Архангельска, специально обученные поисковые собаки, а также медики, газовики, сотрудники полиции, УФСИН, водители кранов, самосвалов, грейдеров и другой тяжелой техники — более 1000 человек и около 100 единиц техники.

01 август 12:57 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск. О домике царском замолвим слово
Лето в радость. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (13)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20