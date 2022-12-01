Архангелогородка вовлекла восьмиклассницу в наркобизнес и получила срок

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летней жительнице города Архангельска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года через сеть Интернет осужденная у неустановленного лица приобрела наркотическое средство массой 13,97 грамм, которое за денежное вознаграждение вместе с не достигшей возраста уголовной ответственности 14-летней знакомой планировала разместить в тайниках в городе Архангельске. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, осужденная не смогла, так как их действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по городу Архангельску.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.
Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска осужденной по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Следственное управление неоднократно предупреждало, что за незаконный сбыт наркотического средства Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).