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Новодвинский подросток попробовал себя на ниве наркобизнеса

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере) и п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотического средства в значительном размере).

Следствием установлено, что 18 июня 2024 года в городе Новодвинске подозреваемый через сеть Интернет приобрел у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 1,82 грамма, при этом часть наркотического средства передал 16-летнему знакомому. Оставшиеся наркотики  хранил при себе для личного употребления до момента изъятия сотрудниками МО МВД России «Новодвинский».  

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то максимальное наказание за указанные действия- 20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

(фото с https://onlinevologda.ru) 

25 июнь 11:43 | : Происшествия

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