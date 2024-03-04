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Котласский убийца за рулем Князькин возвращается в колонию общего режима

Вельский районный суд 03.05.2024 удовлетворил представление врио начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области об изменении вида исправительного учреждения – с колонии общего режима на колонию-поселение осужденному за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Осужденный отбывал наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима по приговору Котласского городского суда от 05.04.2021, которым признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, совершенном в состоянии сильной степени алкогольного опьянения, повлекшем гибель трех молодых женщин. Кроме того, приговором суда с него взыскано в счет возмещения морального вреда более 5 млн 700 тыс. рублей.

Вельский районный суд, приняв во внимание, что осужденный отбыл более одной четверти назначенного срока наказания, положительно характеризуется и принимает меры к возмещению ущерба, вынес решение об изменении ему вида исправительного учреждения. С данным решением не согласился прокурор Вельского района и оспорил его в апелляционном порядке, указав, что характеризующие данные не позволяют сделать однозначный вывод о достаточном исправляющем воздействии назначенного судом наказания и возможном изменении вида исправительного учреждения, осужденный достаточных мер для возмещения причиненного преступлением вреда не принял и в содеянном так и не раскаялся. Позицию прокурора поддержали потерпевшие по делу.Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с доводами прокурора, постановление суда отменила,                        в удовлетворении представления врио начальника исправительного учреждения отказала, осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

10 июль 15:01 | : Происшествия / Скандалы

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