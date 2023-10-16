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В Плесецке мужчина украл 58 тонн канализационных труб

Прокуратура Плесецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего жителя, обвиняемого по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый 18.07.2023, находясь в р.п. Плесецк Архангельской области, используя спецтехнику организации, не осведомленной о его преступных намерениях, совершил хищение имущества, принадлежавшее муниципальному округу. Работники организации, выкопав траншею вдоль прежней линии канализационной сети, демонтировали чугунные канализационные трубы протяженностью 730 метров, общим весом 58 тонн, стоимостью около 1 млн рублей. Трубы злоумышленник вывез и сдал в пункт приема металла.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.   

08 декабрь 09:00 | : Происшествия

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